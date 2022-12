Hein Vanhaezebrouck taille Cristiano Ronaldo

Hein Vanhaezebrouck estime que les jours de gloire de Cristiano Ronaldo sont terminés. Ces derniers mois, la superstar de 37 ans n'a fait parler d'elle que pour ses frasques en dehors du terrain.

Hein Vanhaezebrouck l'avait également prédit. "J'attendais beaucoup du Portugal. À une condition : qu'ils osent mettre Ronaldo sur le banc", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Ils l'ont fait. Dommage qu'ils l'aient laissé remplacer lors du match clé contre le Maroc. Il a joué 45 minutes et a frappé deux fois. Ecoute, tu dois respecter son passé et sa carrière. Mais c'est terminé, il est sur le déclin."

Bien sûr, Hein respecte ce que Ronaldo a fait. "Il est le plus grand athlète de tous les temps dans le football et s'entraîne comme un fou. S'il s'était concentré sur le 100 mètres, le 400 mètres ou le saut en longueur, il aurait remporté l'or olympique. Il a longtemps profité de son explosivité et de son saut. Eh bien, ses points forts sont en train de s'estomper. Messi peut s'appuyer sur son jeu combiné, mais Ronaldo n'a pas ça en lui."

Et il ne le voit pas non plus devenir un entraîneur. "J'en doute. Savez-vous quel serait son premier emploi en tant qu'entraîneur ? L'installation d'écrans géants dans le stade pour qu'il puisse voir à quel point il est est beau. Vanité numéro un."