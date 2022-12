🎥 Y avait-il penalty sur Angel Di Maria ?

Ousmane Dembélé a été piégé en première partie par une superbe action d'Angel Di Maria. Mais y avait-il faute sur l'Argentin ?

Quelle action d'Angel Di Maria côté gauche sur le premier but argentin : l'ailier de la Juventus, auteur d'un excellent match, a crocheté et débordé Ousmane Dembélé qui a commis la faute dans le rectangle. Lionel Messi a ensuite converti le penalty. Mais côté français, on s'interroge : y avait-il vraiment contact sur Di Maria ? Il semble que Dembélé accroche bien la cheville de l'adversaire...