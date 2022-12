Defour a dû décevoir un joueur : "Je ne pouvais pas le laisser partir, nous avons vraiment besoin de lui"

Steven Defour a dû décevoir sévèrement l'un de ses joueurs. Sandy Walsh avait été appelé par l'Indonésie pour participer à l'AFF Cup du 20 décembre au 16 janvier, mais Defour ne l'a pas laissé partir.

Walsh aurait pu y faire ses débuts avec l'équipe nationale d'Indonésie, mais Defour y a mis un terme. Pas avec plaisir. "Ce n'est pas un tournoi officiel de la FIFA", a expliqué Defour en conférence de presse. "Le KV Malines n'est donc pas obligé de libérer Sandy. Je lui ai expliqué que nous avons vraiment besoin de lui maintenant."

"Il voulait vraiment y aller, alors nous l'avons laissé partir en Indonésie avant notre stage en Espagne pour participer à leur préparation. Mais c'est tout ce que je pouvais lui donner. Nous ne sommes pas dans une situation confortable où nous pouvons libérer des joueurs juste comme ça. Sandy en est conscient et a compris la décision. Nous voulons être en sécurité le plus vite possible."