Malick Fofana savoure son premier but à La Gantoise : "J'étais tout de suite dans le match"

Il a fallu aller aux prolongations pour voir les Buffalos s'en sortir face au Cercle Bruges ce mardi soir en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Alors que le Cercle a été réduit à dix à la 93e minute à la suite d’une deuxième jaune pour Deman, Cuypers a ouvert le score pour La Gantoise à la 109e avant de voir Fofana mettre les siens à l’abri à la 119e. "Ma montée au jeu s'est formidablement bien passée, mais il était aussi nécessaire", a déclaré Malick Fofana à l'issue de la rencontre. "C'était un match très difficile. Je suis donc très heureux de mon but, car je voulais vraiment aider l'équipe. Sur le premier but, j'ai également pu donner le pré-assist. J'étais tout de suite dans le match".

C'était son premier but pour Gand. "Après avoir été autorisé à jouer quelques fois pendant l'été, c'est effectivement devenu calme autour de moi pendant un certain temps. C'était difficile au début. Cependant, avec les U23, j'ai eu la chance de continuer à travailler dans le calme et quand on voit Ibrahim Salah jouer comme ça avec l'équipe A, on a encore plus envie de faire ses preuves."

"J'ai donc été très heureux quand j'ai appris que je partais en stage en Espagne avec l'équipe première. C'était effectivement assez difficile, mais je n'ai pas dû participer à toutes les sessions. Maintenant, je dois surtout continuer à travailler et saisir les opportunités que le coach me donne."