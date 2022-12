Toby Alderweireld après Antwerp-Standard : "Nous avons pris notre revanche"

Ce mardi soir, l'Antwerp a broyé le Standard de Liège (4-0) en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

L'Antwerp a pris sa revanche face au Standard de Liège. Après une cinglante défaite à Sclessin en championnat, le Great Old a écrasé les Rouches en huitième de finale de la Coupe de Belgique. "Je pense que nous pouvons parler d'une revanche appropriée", a déclaré Toby Alderweireld à l'issue de la rencontre au micro de RTL Sport. "Les cinq premières minutes, nous avons eu du mal parce que nous pensions que le Standard jouerait différemment. Mais à la fin, nous n'avons rien donné. Après notre premier but, nous avons bien joué, avec beaucoup d'occasions et d'autres buts. C'était une grande soirée."

Il reprend donc directement la routine après la Coupe du monde. "La déception de la Coupe du monde ne partira certainement jamais mais je suis de retour ici et je dois faire le changement dans ma tête. Ce match était important pour bien redémarrer. Et nous avons réussi. Cette victoire nous donne confiance pour les semaines à venir. Mardi prochain, nous allons à Westerlo pour la victoire."

La Coupe reste également quelque chose de spécial pour Alderweireld. Il se réjouit déjà des quarts de finale. "Ce sera de préférence un match à domicile pour moi, même si nous n'avons qu'un seul objectif au final : atteindre la finale."