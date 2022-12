Un ancien champion du monde allemand se paie Ronaldo : "Il me fait pitié"

Le Portugais, toujours à la recherche d'un nouveau défi pour le début du mois de janvier, est toujours au centre des attentions.

Le Mondial désormais terminé, une légende du football allemand a donné son sentiment sur les prestations de “CR7”. Dans le cadre d'un entretien au quotidien Bild, Lothar Matthäus s'est payé sans langue de bois le quintuple lauréat du Ballon d'Or, libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat chez les Red Devils.

“Avec son ego, Ronaldo a fait du tort à l'équipe et à lui-même. Il ne fait aucun doute qu'il était un grand joueur et un énorme finisseur. Mais maintenant, il a endommagé son héritage. J'ai du mal à penser qu'il puisse trouver une place dans une équipe. D'une certaine manière, Ronaldo me fait pitié”, a lâché le champion du monde 1990.