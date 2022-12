🎥 Centre de Kevin De Bruyne, volée de Haaland : la routine a repris en Angleterre

Pendant la Coupe du Monde, Erling Haaland a rongé son frein pendant que l'énorme majorité de ses équipiers étaient au Qatar. Ce jeudi, Manchester City retrouvait la compétition et affronte Liverpool en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Et visiblement, Haaland n'a rien perdu de ses qualités en un mois de trêve. Ni Kevin De Bruyne : en un centre millimétré, le Diable Rouge a trouvé son buteur, dont la volée acrobatique ne laisse aucune chance à Kelleher.

RIGHT WHERE HE LEFT OFF!!



Erling Haaland puts City in front ‚ö° pic.twitter.com/PdMmP6JTCC