Première encourageante pour l'Anderlecht de Brian Riemer : "C'est ce que je voulais voir"

Brian Riemer a dirigé son premier match officiel en tant qu'entraîneur principal du RSC Anderlecht - et le premier de sa carrière de coach. Malgré l'élimination, il restait positif.

Pendant 90 minutes, Anderlecht a tenu tête à la meilleure équipe du pays et aurait même pu, avec un peu plus de lucidité, créer la surprise. "Je suis très content de la performance de l'équipe aujourd'hui. J'ai vu exactement ce que je demandais aux joueurs : un pressing intense, prendre l'initiative et mettre de l'intensité dans ce déplacement très compliqué", se réjouit Brian Riemer après la rencontre. "Malheureusement, la Coupe se termine, mais nous allons mettre tous nos efforts dans le match de lundi".

Le positif à retirer, c'est donc une performance collective satisfaisante de la part du RSCA. "Ce que j'ai préféré ? Nous avons joué comme une équipe aujourd'hui, avec une bonne structure. C'est tout ce que je voulais voir. Il y avait de l'énergie positive", estime le coach danois. "Nous avons également fait preuve de solidité défensive quand le bloc était plus bas, comme le montre le peu d'occasions adverses. C'est la première pierre sur laquelle construire. Au final, c'est 0-0 après 90 minutes, ce qui est encourageant".

Et maintenant, marquer...

Reste un gros souci : la productivité offensive. "Dans le dernier tiers du terrain, ce n'est pas aussi bon. Nous devons être plus dangereux, envoyer des centres, rendre les choses plus difficiles pour l'adversaire autour du rectangle", concède Riemer. "Pour ce faire, il n'y a pas de secret à part l'entraînement. Quand le style de jeu change, il faut que les joueurs s'y habituent, et ça se travaille. Le plus important, c'est que la qualité est là. Amuzu a montré de belles choses, Fabio Silva sera très important pour nous et Refaelov a déjà prouvé ses qualités. Je me concentre sur ce que j'ai".