Paul Onuachu ne pense pas à un transfert : "Je suis très heureux à Genk"

Le Soulier d'Or s'éclate à nouveau à Genk.

Concerné par un départ la saison dernière, Paul Onuachu a commencé cette saison sur la touche, suite à certains problèmes physiques. Depuis, le Soulier d'Or 2021 est revenu à son meilleur niveau, voire même a franchi un palier : 13 buts lors de ses 8 derniers matchs de championnat.

Si le Nigérian pourrait partir cet hiver, il semble plus que jamais concentré sur sa mission à Genk, leader autoritaire de Pro League avec une large avance sur l'Union Saint-Gilloise. "Qui sait, tout peut arriver dans le football. Mais je suis toujours très heureux à Genk et je ne dois pas forcément partir. Vous devez être satisfait de ce que vous avez et ne pas penser à ce que vous n'avez pas. S'il y a un intérêt concret pour l'avenir, nous en parlerons et ensuite nous verrons", a déclaré Onuachu à Belang Van Limburg.

Onuachu est également revenu sur son départ avorté de Genk cet été. "Il y a eu des discussions, mais rien de vraiment concret. Était-ce difficile ? Oui, mais c'est comme ça. J'ai fait plus que les autres joueurs, qui eux ont obtenu un transfert. Et pourtant, cela ne s'est toujours pas produit. Mais je crois que le moment qui sera choisi par Dieu est le meilleur."