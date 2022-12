Un joueur de Manchester City est revenu "en surpoids" de la Coupe du Monde 2022

Pep Guardiola n'est pas ravi : l'un des nombreux internationaux de Manchester City est revenu en méforme de la Coupe du Monde.

Manchester City a battu Liverpool (3-2) en Coupe de la Ligue cette semaine, sans ses internationaux brésiliens mais avec les Three Lions quart-de-finalistes au Qatar. John Stones, Jack Grealish ou encore Phil Foden étaient donc de retour dans le groupe. Pas trace cependant de Kalvin Phillips (27 ans). Le transfuge de Leeds United n'a pu jouer que 4 matchs cette saison pour cause de blessure, et on craignait donc une rechute l'ayant tenu écarté du noyau.

Mais Pep Guardiola a révélé en conférence de presse d'après-match qu'il n'en était rien : Phillips a été mis à l'écart car il est revenu de la Coupe du Monde...en surpoids. "Je ne sais pas pourquoi, mais Kalvin n'est pas revenu du Mondial en état de participer aux entraînements", regrette l'entraîneur de Manchester City. "Dès qu'il sera prêt, il jouera, car nous avons besoin de lui. Si c'est décevant pour moi ? C'est une discussion privée entre moi et Kalvin".