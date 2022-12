Une victoire en guise de première pour Edward Still : "Important de commencer sans encaisser"

Le tout nouveau coach d'Eupen sait que la rencontre aura été difficile pour les siens, et loue le travail défensif de ses joueurs.

Eupen a souffert sur la pelouse du Pairay ce vendredi soir. Les Métallos ont trouvé deux fois les montants de Moser, mais dans les dernières minutes, Gary Magnée a fait la différence avec un centre précis pour Charles-Cook. Trois points qui rentrent donc dans les Cantons de l'Est et qui font souffler Edward stll et tout un club.

Ce dernier en pouvait pas cacher sa satisfaction : C’était bien sûr une première positive, mais nous sommes conscients que le match aurait pu basculer dans les deux sens. Nous nous sommes bien adaptés aux circonstances. Le terrain était très difficile à jouer, presque impraticable. Un autre point positif a été le calme que l’équipe a affiché de la première à la dernière minute. Dans l’ensemble, l’équipe a montré la bonne mentalité, ce qui vaut aussi pour le travail défensif. Nous avions l’une des plus mauvaises défenses de la division. C’est d’autant plus important que nous avons pu commencer immédiatement par un match sans encaisser de but."

Dans deux semaines, après les fêtes, Eupen recevra le Sporting de Charleroi. Un match qui sera forcément particulier pour Edward Still, qui était encore chez les Zèbres il y a peu.