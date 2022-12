Van Bommel n'a jamais douté de lui-même à l'Antwerp

Mark van Bommel est l'entraîneur principal du Royal Antwerp FC depuis cette saison. Après un départ fulgurant avec un bilan de 27 points sur 27, le matricule 1 a connu un creux.

Mark van Bommel avait connu des débuts fulgurants au PSV et à Wolfsburg avant de connaître des chutes terribles.

"Je pense qu'il est tout à fait normal que cette pensée m'ait traversé l'esprit, mais je sais comment je travaille et comment je me comporte avec le staff et les joueurs", a déclaré le technicien néerlandais en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "J'ai placé la barre haut, mais je pense qu'une bonne relation avec le groupe de joueurs et une idée claire du jeu sont les choses les plus importantes. Et je dois dire que j'aime travailler avec ces gars-là tous les jours."

Van Bommel n'a jamais douté de lui-même. "Non. Je sais que c'est bien. Cela peut paraître arrogant, mais c'est ce que je ressens. Je pense que nous avons une idée claire en ce qui concerne la façon de jouer au football et la relation avec les joueurs est bonne."