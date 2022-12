Bernd Storck et Courtrai s'offrent le leader

Pour sa première au Stade des Eperons d'Or, Bernd Storck s'offre une victoire de prestige! Courtrai a en effet dominé Genk, lundi soir, grâce à un but tardif de Felipe Avenatti (1-0). Un but qui permet aussi à l'Union de réduire l'écart en tête du championnat.

Pour son deuxième match à la tête du KV Courtrai, Bernd Storck retrouvait déjà le Racing Genk, dont il était le coach jusqu'à la fin de la saison dernière. Et ses hommes ont démarré la rencontre avec le couteau entre les dents.

Festival d'occasions en première période

La preuve avec cette première occasion, après moins de 30 secondes de jeu: une superbe frappe de Massimo Bruno, détournée de justesse par Maarten Vandevoordt sur son poteau. Le ton est donné, la rencontre s'annonce riche en occasions. Confirmation quelques instants plus tard, avec une demi-volée de Billal Messaoudi, qui butte à son tour sur le portier de Genk.

Secoué, le leader de Pro League laisse passer l'orage et réagit au quart d'heure de jeu. En bon capitaine, Bryan Heynen est le premier Limbourgeois à tenter sa chance, sa frappe est parfaitement détournée par Tom Vandenberghe. Les débats s'équilibrent et les occasions se multiplient. D'un côté, puis de l'autre. A la 20e, c'est Paintsil qui est contré par le portier courtraisien, le ballon revient sur Onuachu, dont la frappe est repoussée sur la ligne par Watanabe.

Messaoudi a ensuite l'occasion de placer Courtrai aux avants-postes, mais il ne cadre pas. Et c'est encore le numéro 9 du KVK qui aura le dernier mot de la première période, à deux reprises, juste avant le repos. Mais ces deux tentatives sont repoussées par un Maarten Vandevoordt en grande forme. À la mi-temps, les attaquants ont déjà cadré huit tentatives (5 pour Courtrai, 3 pour Genk), mais les gardiens ont été impériaux.

Avenatti libère le Stade des Eperons d'Or

La seconde période est aussi animée que la première et elle reprend avec une occasion pour Genk. La frappe de Bilal EL Khanouss n'est pas cadrée et c'est Courtrai qui va dominer la suite des débats. Messaoudi, Avenatti et Watanabe héritent tour à tour d'opportunités intéressantes, mais ils ne trouvent pas le chemin des filets.

Et, comme en première période, le Racing Genk refait surface dans la rencontre et Samatta, tout juste monté au jeu, hérite rapidement de deux occasions: sa frappe est contrée, son coup de tête n'est pas cadré.

Mais c'est finalement Courtrai qui va ouvrir le score à la 83e minute de jeu, grâce à Felipe Avenatti, bien servi par Dylan Mbayo. Avantage mérité pour les Kerles, qui ont dominé les débats. Mais fébrile, car Genk va pousser pour revenir au score. Mais Vandenberghe est impérial: il s'interpose d'abord devant Paintsil, avant de réaliser une double intervention miraculeuse devant Heynen.

Au bout du suspense et grâce à une solide partition, le KV Courtrai s'impose et reprend espoir dans la course au maintien. Fin d'une série de dix victoires consécutives en championnat en revanche pour Genk, qui reste leader, mais n'a plus "que" sept points d'avance sur l'Union.