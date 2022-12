Un retour surprise à Marseille ?

Actuellement au Mexique, Florian Thauvin (29 ans) est annoncé sur le départ de son club des Tigres de Monterrey.

En juillet 2021, Florian Thauvin surprenait un grand nombre d'observateurs en décidant de quitter Marseille et de rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres UANL de Monterrey, au Mexique.

Mais, un an et demi plus tard, l'ancien international français (10 sélections) connait toujours des problèmes d'adaptation et ne parvient pas à convaincre statistiquement (8 buts et 5 assists en 38 apparitions).

Le média local Debate annnonce même Thauvin serait poussé vers la sortie par ses dirigeants. Ces derniers chercheraient dans un premier temps à prêter leur joueur, sous contrat jusqu'en 2026. Est alors évoqué...un retour inattendu à l'OM ! Sans aucun doute, les supporters phocéens n'ont pas oublié Thauvin, qui avait crée la polémique suite à certains propos en "off" sur le plateau de RMC Sport au sujet de son départ.