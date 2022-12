Trois jours de deuil national au Brésil, les hommages à Pelé affluent : "Le Roi du Football nous a quittés"

Après le décès de Pelé à l'âge de 82 ans, les hommages affluent.

Pelé est décédé à l'âge de 82 ans ce jeudi 29 décembre, entouré de sa famille à Sao Paulo. Le triple champion du monde, légende du football mondial et considéré comme l'un des si pas le plus grand footballeur de tous les temps, a naturellement été salué par le monde du football, entre autres. Nous compilons ici toutes les réactions au départ de cette légende absolue.

UPDATE : Sans surprise, le Brésil pleurera la mort de sa légende pendant plusieurs jours. Comme pour Diego Maradona en Argentine, le gouvernement brésilien a annoncé 3 jours de deuil national. Jair Bolsonaro, président en exercice du Brésil qui quittera son poste la semaine prochaine, a déclaré que Pelé "avait porté le nom du Brésil dans le monde entier".

Kylian Mbappé, proche du Roi Pelé qui l'avait personnellement adoubé, écrit : "Le Roi du Football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié". Neymar a égalment réagi dans un émouvant texte à lire ici.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Côté clubs, le Real Madrid a rapidement publié un communiqué pour rendre hommage au joueur. Même chose pour le FC Barcelone, qui regrette la mort d'un joueur qui a "rendu le football plus grand que jamais". L'Ajax Amsterdam partage une touchante photo de Pelé en compagnie de Johan Cruyff, décéde en mars 2016.

Barça expresses its sorrow to learn of the death of the "Rei" Pelé, one of the greatest footballers of all time. He made football greater than ever. May he rest in peace. pic.twitter.com/r8TQbVyN28 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2022

Comunicado Oficial: fallecimiento de Pelé.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2022

Sad day for the world of football.



Rest in peace, Pelé 🤍 pic.twitter.com/uVe6frAHO1 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 29, 2022

La fédération brésilienne, qui se content d'un "REI PELE" (Roi Pelé) rappelant les trois Coupes du Monde gagnées par "O Rei", mais aussi les autres fédérations sud-américaines ont immédiatement rendu hommage à Edson Arantes Do Nascimento.

La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de @Pele, gloria del fútbol sudamericano y mundial. Enviamos nuestras condolencias a la @CBF_Futebol , sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D. pic.twitter.com/QlhXnCT9Ik — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 29, 2022

📍 La Federación de Fútbol de Chile y todo el fútbol chileno, a través de su Presidente Pablo Milad, envían las condolencias, fuerzas y apoyo a la @CBF_Futebol por el sensible fallecimiento de Pelé, leyenda del fútbol mundial. pic.twitter.com/IdcO2UvqvQ — Selección Chilena (@LaRoja) December 29, 2022

Ante el fallecimiento de Pelé, leyenda del Fútbol Mundial, la @AUFOficial saluda con profundo dolor a la @CBF_Futebol y al pueblo brasileño en este difícil momento.



QEPD https://t.co/6fl52qtewg pic.twitter.com/A7wZ22QdxY — AUF (@AUFOficial) December 29, 2022

#ProfundoDolor La @afa, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta el fallecimiento del legendario futbolista brasileño Pelé, uno de los mejores jugadores de la historia, y envía su más cálido abrazo a sus seres queridos y a todo Brasil.



Eterno respeto, #leyenda 🙏 pic.twitter.com/LDtTcuFbIz — AFA (@afa) December 29, 2022

Même chose en Europe : la FFF, fédération française de football, a rendu hommage au "Roi du Football". La KNVB salue une "icône du football", la fédération portugaise met Pelé aux côtés du roi du football portugais Eusébio et évoque "deux étoiles qui vont se rencontrer".

Duas 🌟🌟 que se voltam a encontrar. 🇧🇷🇵🇹



Descansa em paz, Pelé. pic.twitter.com/5Xrh7S38ES — Portugal (@selecaoportugal) December 29, 2022

A football icon.

Rest in peace, Pelé. 🤍 pic.twitter.com/hFbQ3rjtaJ — OnsOranje (@OnsOranje) December 29, 2022

Le football perd son Roi … 👑

Toutes nos pensées aux proches de Pelé. pic.twitter.com/q1tPqxkAyi — FFF (@FFF) December 29, 2022

La FIFA a salué la mémoire du seul joueur de l'Histoire à avoir remporté trois Coupes du Monde. "Une légende du jeu", écrit l'instance internationale du football.