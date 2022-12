Le jeune Belge Norman Bassette pourrait quitter le Stade Malherbe de Caen

L'international espoirs n'a pris part qu'à quatre rencontres avec le club français depuis le début de la saison.

Cet été, Norman Bassette rejoignait le noyau de l'équipe première du Stade Malherbe de Caen après deux saisons en espoirs. Passé par les centre de formation de l'Entente Bertrigeoise, du Sporting Charleroi et d'Eupen, l'attaquant de 18 ans est en manque de temps de jeu dans la formation de Ligue 2 française, en n'ayant pris part qu'à quatre petites rencontres depuis le début de la saison, en totalisant 30 minutes.

Selon les informations de Footmercato, le natif d'Arlon pourrait quitter Caen cet hiver. « Je dois rester patient, ce n’est pas moi qui fais la composition. Je travaille et je donne tout pour plaire à Stéphane Moulin, avoir le plus de minutes possible et jouer à d’Ornano. Et si je dois passer par la réserve pour jouer en Ligue 2, je le fais" commentait Norman Bassette il y a quelques semaines.

Considéré comme un quatrième choix derrière Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot et Samuel Essende, l'entourage du joueur pourrait forcer son départ.