Quand Wesley Sonck recevait le Soulier d'Or des mains de Pelé : "Un merveilleux souvenir"

En janvier 2002, l'attaquant de Genk vivait un moment privilégié avec le Roi Pelé, décédé à 82 ans ce jeudi des suites de complications médicales.

Dans une interview parue dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, Sonck est revenu sur cet événement marquant de sa carrière. "J'ai été complètement pris au dépourvu. Pendant tout ce temps, il y avait cette tension pour savoir si je gagnerais ou non. Lorsque je suis monté sur le podium, on a soudainement annoncé que nul autre que Pelé était à Ostende en tant qu'invité d'honneur. Il m'a remis le trophée, a prononcé quelques mots d'anglais pour me féliciter, puis m'a serré dans ses bras. Notre rencontre n'a donc pas vraiment duré plus d'une demi-minute, mais j'en garde un merveilleux souvenir. La photo est toujours chez moi, à une place d'honneur, j'en suis fier."

Sonck nourrit néanmoins quelques regrets de cette trop brève rencontre."Dans l'effervescence du moment, j'ai alors complètement perdu de vue Pelé. J'ai immédiatement été réclamé pour des photos et des interviews et je ne l'ai pas revu plus tard dans la soirée non plus. C'est dommage en fait. Ce n'est que maintenant que je réalise qu'il aurait été agréable de pouvoir parler un peu plus longtemps avec une telle star mondiale. Après tout, rares sont ceux qui ont la chance de rencontrer l'un des meilleurs footballeurs du monde. S'il était le plus grand de tous les temps ? Je n'ai jamais vu Pelé jouer au football moi-même, je suis un peu trop jeune pour ça. Mais j'ai évidemment vu des images de ses buts fantastiques lors des Coupes du monde. Il devait être un poids lourd."