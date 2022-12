Fin de parcours pour Beni Badibanga à la RAAL

Une lourde perte pour les Louviérois.

Trois petits mois et puis s'en va. Malgré des débuts prometteurs (4 buts en 10 matchs), le passage de Beni Badibanga à La Louvière ne restera pas dans les mémoires. Arrivé en septembre après un passage au Raja Casablanca, l'attaquant formé au Standard n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur Frédéric Taquin : il était absent du groupe lors des trois derniers matchs.

Sans remettre en cause les qualités sportives du joueur de 26 ans, le président Salvatore Curaba a expliqué ce matin au micro d'Antenne-Centre les raisons du divorce : "Il y a eu du bon et du moins bon mais on a décidé avec Beni de lui permettre de se chercher un nouveau club car il y a des divergences avec la manière".

Malgré l'arrivée d'un international camrounais, la RAAL déplore là une grosse perte sportive dans la perspective de la montée. Les Loups sont quatrièmes de Nationale 1, à six points du Patro Eisden qui trône en tête de la série.