L'entraîneur de Séville Jorge Sampaoli critique sa profondeur de noyau, Adnan Januzaj cire toujours le banc

18e de Liga et virtuellement relégable, le FC Séville vit une saison particulièrement difficile. Alors que l'entraîneur Jorge Sampaoli critique la profondeur du noyau qui lui est mis à disposition, Adnan Januzaj continue de s'asseoir sur le banc.

Après avoir partagé l'enjeu sur la pelouse du Celta Vigo ce vendredi soir (1-1), le FC Séville occupe la 18e place de Liga et est virtuellement relégable. Une saison catastrophique pour les Andalous et leur entraîneur Jorge Sampaoli, qui n'a pas hésité à critiquer la profondeur du noyau qui lui est mis à disposition après la rencontre d'hier soir.

"Nous n'étions vraiment pas dans la partie, mais on ne peut pas compter sur beaucoup de joueurs pour le moment. De plus, Erik Lamela, Suso et Karim Rekik ont été alignés alors qu'ils n'ont pas eu l'occasion de s'entraîner. Cela rend la tâche très difficile."

Malgré les absences, notamment dans le compartiment offensif, Adnan Januzaj est resté sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre. Le joueur de 27 ans arrivé en provenance de la Real Sociedad ne compte que six apparitions toutes compétitions confondues et ne fut titularisé qu'à une seule reprise avec les sévillans. Une situation délicate, difficilement explicable lorsqu'on lit les propos de Jorge Sampaoli.