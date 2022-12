Un grand Thibaut Courtois : "Mais Karim sauve le match"

Le Real Madrid s'est imposé ce vendredi à Valladolid dans un match compliqué, qui aura vu Thibaut Courtois sortir le grand jeu.

Karim Benzema a inscrit un doublé et derrière, Thibaut Courtois s'est révélé impassable, comme souvent. Le gardien de but belge a tenu à saluer la performance du Ballon d'Or 2022 : "C'est Karim qui nous sauve le match", affirme-t-il dans des propos relayés par L'Equipe. "L'an dernier, il aurait peut-être encore marqué un ou deux buts de plus mais tout va bien, il manque juste de rythme".

Le Real Madrid a repris la tête de LaLiga, un point devant le Barça qui compte un match de moins.