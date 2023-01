La rédaction de Walfoot vous souhaite une excellente année 2023 !

2022 à peine terminé que 2023 s'annonce déjà avec son lot de surprises.

Après une année 2022 qui aura vu le football belge passer par toutes les émotions, de la qualification du Club Bruges pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions à la Coupe du Monde ratée des Diables, voilà 2023 qui monte au jeu avec son lot de sensations fortes.

A peine remis des festivités du réveillon, le ballon rond n'attend pas avec déjà deux matchs de Premier League et six matchs de Ligue 1 au menu de ce 1er janvier. Que vous soyez assez réveillé pour reprendre pied au plancher ou pas, Walfoot vous présente ses voeux pour 2023 et vous souhaite beaucoup de bonheur sur le terrain comme en dehors. Bonnes fêtes à toutes et à tous !