"Les joueurs de foot devraient payer plus d'impôts" : la prise de position Hector Bellerin fait débat

L'Espagnol est conscient de vivre dans une bulle à part de la société.

La question des revenus perçus par les acteurs du monde du football est un sujet sensible, de même que les impôts qui s'y rapportent. Joueur au franc parler habituel, Hector Bellerin n'a pas hésiter à se mouiller sur le sujet. Dans une interview accordée au quotidien catalan Ara, il déclare : "Nous, les footballeurs, sommes les personnes qui devraient payer le plus d'impôts. Nous n'avons pas besoin d'autant de choses que nous le pensons et je vis une vie très normale. Nous vivons dans un monde capitaliste, très axé sur le fait d'acheter et d'avoir de plus en plus de choses, mais cela ne vous mène nulle part. Si vous avez déjà une voiture, pourquoi en avoir besoin de dix ? »

Souvent repris, l'argument des sacrifices réalisés pour accéder au niveau pro n'est pas éludé par l'ancien latéral d'Arsenal : "Nous sommes dans une position très privilégiée. Nous avons travaillé dur et fait de nombreux sacrifices, mais nous devons être conscients de ce que nous avons, d'où nous venons, et nous devrions être les premiers à vouloir contribuer à la stabilité de notre société". Et il n'a pas fallu attendre les réductions de salaire du Barca pour le voir tenir un tel discours.