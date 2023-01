Un joueur du RFC Seraing pourrait rejoindre La Gantoise cet hiver

Le Métallo est l'un des seuls à fréquemment sortir la tête de l'eau.

Le RFC Seraing vit une saison 2022-2023 particulièrement difficile. Les Métallos sont lanterne rouge avec 11 points et 6 unités de retard sur Ostende, première équipe non relégable en ce début d'année 2023. L'une des rares satisfactions de l'effectif Sérésien se nomme Antoine Bernier. L'ailier gauche de 25 ans, auteur de trois buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, est le seul ou presque à accompagner Marius dans les actions offensives de Seraing.

De belles performances individuelles qui lui valent l'attrait d'une autre équipe de Jupiler Pro League, La Gantoise. Intéressés depuis l'été, les Buffalos pourraient profiter du fait que le contrat de natif de Dinant expire à l'issue de la saison pour l'attirer dès cet hiver, selon le média néerlandophone Het Nieuwsblad. Une situation qui pourrait convenir à Seraing, qui récupérerait une indemnité pour son joueur évalué à 900.000€ sur Transfermarkt.

Toujours selon le quotidien du nord du pays, La Gantoise se chercherait également un milieu de terrain avec un volume de courses conséquent, puisque les contrats de Vadis Odjidja et de Sven Kums expirent également prochainement.