Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 04/01: Manvelyan - Pereira da Silva - William

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Manvelyan - Pereira da Silva - William

Officiel : Fabio (ex-Manchester United, Nantes) rentre au Brésil et signe à Gremio

Peu utilisé cette saison, l'ex-international brésilien du FC Nantes Fabio a quitté l'Europe. (Lire la suite)

Gor Manvelyan (Nantes) intéresse Seraing, Ostende et Zulte Waregem

Les liens entre le FC Nantes et la Pro League ne semblent pas près de se rompre : un milieu des Canaris serait suivi par 3 clubs de D1A. (Lire la suite)

William Pacho (Antwerp) dans le viseur des Rangers et de l'AS Monaco

Le défenseur central se développe de manière fulgurante au Great Old cette saison, ce qui n'a pas échappé non plus à plusieurs grands clubs étrangers. (Lire la suite)