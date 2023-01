Officiel : Brentford signe un international espoir allemand

Kevin Schade rejoint Brentford en provenance de Fribourg. L’international espoir allemand a rejoint le club anglais sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire jusqu’à la fin de la saison, et devrait signer dans la foulée un contrat de 5 ans. Brentford n’a pas souhaité divulgué le montant exact du transfert, mais l’opération devrait avoisiner les 25 M€ d’après les informations de Sky Sports.

✍ Kevin Schade joins us on loan until the end of the season, subject to international clearance.



We expect to make the deal permanent for a club-record undisclosed fee in the summer, with Schade set to sign a five-year contract.#SchadeSigns