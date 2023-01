Christian Brüls en route pour Zulte Waregem

L'Essevee veut se renforcer avec un autre milieu de terrain expérimenté en plus de Ruud Vormer.

Zulte Waregem compte bien se maintenir en D1A et a donc décidé de profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer avec des joueurs expérimentés. Après Ruud Vormer, c'est Christian Brüls qui devrait débarquer à l'Essevee, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws.

En fin de contrat du côté de Saint-Trond, le milieu offensif âgé de 34 ans souhaitait depuis un certain temps une prolongation. Les négociations n'ont cependant jamais progressé. Zulte Waregem a vu une opportunité et l'a saisie. Zulte Waregem sera le 6e club belge du médian germanophone, passé par Eupen, Westerlo, La Gantoise, le Standard et Saint-Trond.