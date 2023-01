Un joueur de l'Antwerp dans le viseur des Rangers et de l'AS Monaco

Le défenseur central se développe de manière fulgurante au Great Old cette saison, ce qui n'a pas échappé non plus à plusieurs grands clubs étrangers.

William Pacho (21 ans) est dans le viseur des Rangers et l'AS Monaco, selon Het Nieuwsblad. Après avoir scouté le défenseur central à plusieurs reprises, les deux clubs souhaitent recruter l'international équatorien. Arrivé d'Independiente del Valle durant le mois de janvier 2022, Pacho est devenu titulaire indiscutable cette saison. Reste à savoir si l'Antwerp sera vendeur. Si c'est le cas, le matricule 1 voudra obtenir le meilleur prix possible pour un joueur acheté un peu moins de 3 millions d'euros l'année dernière.