Le Club de Bruges piste un jeune talent danois pour renforcer son entrejeu

Les dirigeants comptent bien donner de nouvelles munitions à Scott Parker.

Quatrième du championnat, à douze points de Genk, le Club de Bruges doit mettre les bouchées doubles pour raffler un titre en fin de saison après l'élimination en Coupe de Belgique. Comme la saison passée où les Brugeois avaient refait leur retard sur l'Union Saint-Gilloise avec un solide mercato hivernal.

Rebelotte cette année ? La direction semble assez active en ce début de mercato. Un des joueurs visés se nomme William Clem, un milieu de terrain danois d'à peine 18 ans qui évolue au FC Copenhague. Le garçon s'est montré assez en vue lors de ses titularisations lors des deux derniers matchs de Ligue des Champions face à Dortmund et au FC Séville.

Selon le média danois Bold, les Blauw en Zwart seraient parmi ses prétendants les plus insistants en Europe. Invité à s'exprimer par le même média, son agent Ahmad El-Ali déclare : "Le championnat belge est vraiment sympa et s'est avéré être une bonne idée pour plusieurs joueurs danois. La Belgique est certainement intéressante une fois le moment venu". Ce ne sont pas Casper Nielsen et Andras Skov Olsen qui diront le contraire.