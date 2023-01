Nouveau rôle pour Nigel de Jong aux Pays-Bas

Son premier poste depuis l'arrêt de sa carrière de joueur.

Plus d'un an après une dernière pige au club qatari d'Al Shahania, Nigel de Jong reprend du service dans le monde du football. L'ancien rugueux milieu de terrain a été nommé directeur technique national par la Fédération néerlandaise.

"Les Pays-Bas ont toujours eu l'ambition d'appartenir au top mondial absolu. Le talent que nous avons et notre histoire justifient cette ambition, a déclaré de Jong. Travailler dans le football de haut niveau nécessite des connaissances et une expérience spécifiques. Au cours de mes années en tant que joueur, j'ai acquis ces compétences dans différents clubs aux Pays-Bas et à l'étranger et je peux m'en servir maintenant" précise l'ancien joueur de l'AC Milan.

Dans la pratique, Nigel de Jong sera charger de superviser les différentes équipes nationales et de mettre en oeuvre une politique pour continuer à améliorer le développement des clubs d'Eredivisie.