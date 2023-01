Ruud Vormer impatient : "Il était particulièrement important de redevenir un footballeur"

Ruud Vormer a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Zulte Waregem. En cas de maintien des Flandriens en D1A, le Néerlandais paraphera un contrat de deux ans à l'Essevee.

Ses dernières minutes sous le maillot brugeois remontent au début du mois d'août, lorsqu'il a été remplacé en fin de match contre Zulte Waregem. Aujourd'hui, Ruud Vormer est impatient de rejouer. "J'ai la tête à Zulte Waregem, mais bien sûr, j'ai aussi vécu des moments fantastiques au Club de Bruges. J'y ai passé neuf années fantastiques. Après toutes ces années à Bruges, c'est un peu étrange de commencer à travailler ici", explique un Ruud Vormer souriant en conférence de presse. "Il faut encore un peu de temps pour s'habituer, mais je suis vraiment impatient de me mettre au travail à Zulte Waregem et de maintenir le club en première division. J'ai un sentiment très positif à propos de ce club. C'était toujours agréable de jouer ici. Un stade cool. J'ai aussi marqué des points ici parfois, non ? Vous avez certainement de la qualité dans ce groupe, beaucoup de jeunes aussi. Il y a évidemment du travail à faire, mais j'ai vraiment hâte d'y être."

© photonews

Vormer s'est donc informé de manière approfondie. Il a écouté un ancien coéquipier. "Je connais bien Davy De fauw (ancien assistant à Zulte Waregem, ndlr) et il était également très positif à propos de ce club. Pour moi, il était particulièrement important de redevenir un footballeur. Au Club, je ne pouvais que m'entraîner et le sentiment d'être important me manquait. Cette adrénaline m'a manqué."

Quel poste pour le joueur âgé de 34 ans sous les ordres de Mbaye Leye ? "Le six ou le huit. J'ai déjà parlé un peu avec l'entraîneur. En 8, j'ai vécu mes meilleures années. A Roda, je jouais en six. Je vais faire de mon mieux pour aider les attaquants à marquer des buts ici aussi, comme je l'ai fait à Bruges."