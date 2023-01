Le Bayern va bien voler la cible privilégiée de l'Antwerp

Cela fait plusieurs semaines qu'une rumeur circule autour d'une potentielle arrivée de Daley Blind à l'Antwerp. Alors que les négociations semblaient premièrement partir dans le bon sens, l'international néerlandais (99 sélections) qui a disputé la Coupe du Monde 2022 avec les Oranje va finalement rejoindre l'une des plus grandes écuries européennes, le Bayern Munich.

Selon les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, tous les documents sont complétés entre le Bayern Munich et Daley Blind, qui va signer un contrat de six mois sans option. Le latéral gauche aurait d'ailleurs effectué sa visite médicale ce jeudi matin. Sa situation sera rediscutée en été en fonction de ses performances lors de cette seconde partie de saison.

Documents are completed for Daley Blind as new FC Bayern player on a six month deal. Medical tests also done in the morning. 🔴🤝🏻 #FCBayern



There will be no option included in the contract. It will be discussed again in the summer. pic.twitter.com/7M4IRomIeT