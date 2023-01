Tout n'est pas rose à Genk : Matias Galarza fait parler de lui

L'entraîneur Wouter Vrancken n'est pas satisfait de l'Argentin Matias Galarza. Le milieu de terrain n'a toujours pas repris l'entraînement.

C'est une drôle de situation que vit le Racing Genk depuis quelques jours. Les entraînements se succèdent mais.... il n'y a toujours pas la moindre trace de Galarza. La version officielle de l'histoire est qu'il a été autorisé à se rééduquer au Brésil après une blessure aux ischio-jambiers, mais selon Het Belang van Limburg, Galarza fait preuve d'un comportement tout aussi peu professionnel à Genk.

Ce n'est pas du tout apprécié par Wouter Vrancken, qui ne va certainement pas s'empêcher de lui dire sa façon de penser lors de son retour en Belgique. Il lui sera rappelé d'honorer les accords passés et une sanction n'est pas non plus à exclure.

Pour l'instant, le transfert de Galarza n'a pas été un grand succès. Le coûteux Argentin a jusqu'à présent joué à peine 72 minutes de jeu pour l'équipe A en championnat et a également participé au match de coupe contre le KVC Westerlo. Cependant, il n'a pas réussi à convaincre.