La folle histoire de chantage ciblant le sélectionneur des USA Gregg Berhalter

Gregg Berhalter, en négociations pour un nouveau contrat à la tête des USA, est au coeur d'une drôle d'histoire.

Il y a quelques jours, nous vous expliquions que Gregg Berhalter, sélectionneur des USA lors de la dernière Coupe du Monde, voyait son passé ressurgir. Et pas un passé récent : l'Américain avait publié un communiqué concernant des faits datant...de 1991, et lors desquels il avait asséné un coup de pied dans la jambe de sa compagne Rosalind. Trente-deux ans plus tard, les deux se sont mariés et ont eu 4 enfants ensemble.

En parallèle, la fédération de "soccer" des USA publiait un autre communiqué évoquant ces faits et une enquête lancée concernant Berhalter, mais aussi des "faits de chantage" dont seraient victimes plusieurs membres du staff. Le flou demeurait. L'affaire est en réalité bien plus complexe, puisqu'elle implique...un joueur de l'équipe étatsunienne, ou plutôt ses parents. Ce joueur, c'est Giovanni Reyna.

Une star peu impliquée

Star de l'équipe des USA, Reyna avait été mis de côté lors de la Coupe du Monde par Berhalter. Peu impliqué et peu professionnel, Gio Reyna (20 ans) n'a joué que la fin de match contre les Pays-Bas, en 8e de finale. Peu de temps après la Coupe du Monde, la presse américaine révélait les soucis disciplinaires du joueur, qui aurait même failli être renvoyé du groupe et avait dû s'excuser devant chaque joueur du noyau. Le comportement de Reyna ne déplaisait en effet pas qu'au sélectionneur.

C'est à ce moment que ressurgissent les "affaires" de Gregg Berhalter et de sa femme, comme l'explique très bien le thread Twitter d'Antoine Latran, journaliste pour le média spécialisé US Culture Soccer et que nous vous partageons ci-dessous pour plus de détails. En effet, Danielle Reyna, mère de Giovanni Reyna, et son mari Claudio Reyna, ancien international américain et actuel directeur sportif de Seattle en MLS, auraient contacté la fédération étatsunienne de football pour leur relater ces faits datant de 1991.

Une véritable affaire "à la Dallas" car les deux couples se connaissent très bien. Claudio Reyna compte 112 caps avec les USA et a disputé la Coupe du Monde 2002 en tant que capitaine aux côtés de Gregg Berhalter ; Danielle Reyna et Rosalind Berhalter ont été colocataires lors de leurs années d'Université, ce qui explique qu'elle sache toute l'histoire. Malgré ces liens, le couple a donc tenté ce qu'on peut appeler du chantage pur et simple, afin de nuire au poste de Berhalter à la tête de la sélection. Gregg Berhalter est en effet en négociations pour un nouveau contrat, le sien s'étant terminé fin décembre, et cette affaire fragilise sa position. On connaît l'importance qu'attache la fédération américaine aux sujets d'égalité homme-femme. En attendant, c'est l'adjoint Anthony Hudson qui dirigera la Team USA lors du camp de janvier, qui prévoit deux amicaux contre la Serbie et la Colombie.

