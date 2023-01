Officiel : L'Antwerp cède un défenseur central à Ludogorets

Le joueur quitte le Great Old un an et demi après son arrivée.

A l'heure de défier Ludogorets en barrages pour les huitièmes de finale de Conférence League, Anderlecht y retrouvera quelques têtes connues comme Sergio Padt, Igor Platsun (passés par Gand), Olivier Verdon (ex-Eupen), Jakub Piotrowski (ex-Genk) mais aussi Dinis Almeida. Le défenseur portugais vient de quitter l'Antwerp pour signer un contrat jusque juin 2024 en Bulgarie. Almeida a montré sa fiabilité dans l'axe défensif anversois mais a été victime de l'arrivée de Toby Alderweireld cet été, ne commencant que trois matchs de Pro League cette saison. Arrivé au Great Old en provenance du Lokomotiv Plovdiv en 2021, le revolià dans le championnat bulgare. Dinis Almeida verlaat Royal Antwerp Football Club voor PFK Loedogorets 🔁🇧🇬



➡ https://t.co/RqcPY2kIYa



Dinis, heel veel dank voor jouw inzet voor RAFC en veel succes in Bulgarije! 🤝 pic.twitter.com/BwM2b8ORUq — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 6, 2023