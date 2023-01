Un international croate signe à Southampton après sa Coupe du Monde réussie

Auteur notamment d'un sublime but face au Maroc lors de la petite finale de la Coupe du Monde, Mislav Orsic décroche son transfert en Premier League.

Mislav Orsic (30 ans) va découvrir la Premier League. L'attaquant croate a crevé l'écran lors de la dernière Coupe du Monde, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. De quoi décrocher un transfert à Southampton pour Orsic après un parcours très chaotique : le joueur du Dinamo Zagreb est passé par la Slovénie, la Chine ou encore la Corée du Sud avant de revenir en Croatie en 2018. Cette saison, Orsic brillait toutefois en D1 croate avec 8 buts et 7 assists en 15 matchs.