Roméo Beckham quitte les USA et signe en Angleterre !

Brillant avec l'équipe réserve de l'Inter Miami, on s'attendait à ce que Roméo Beckham (20 ans) fasse ses débuts en MLS lors de la saison qui arrive. Mais le milieu offensif, doté du même style de jeu que son père, va tenter sa chance en Angleterre. Beckham Jr est en effet prêté pour le reste de la saison à Brentford, où il évoluera d'abord avec l'équipe B.

✍️ Welcome to #BrentfordB, Romeo Beckham!



The 20-year-old joins on loan from Inter Miami until the end of the 2022/23 season#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk