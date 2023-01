(Exclusif) Laszlö Bölöni commente le cas Ronaldo : "C'était un grand joueur..."

Laszlö Bölöni a joué un grand rôle dans la carrière de Cristiano Ronaldo, en le lançant au Sporting Portugal. Il a analysé pour nous la fin de carrière délicate du Portugais.

Laszlö Bölöni était l'entraîneur du Sporting Lisbonne de 2001 à 2003, et a donc assisté - et même contribué - aux débuts de Cristiano Ronaldo, qu'il a lancé à l'époque dans le grand bain. Aujourd'hui entraîneur du FC Metz, le Roumain assiste comme tout le monde à la drôle de fin de carrière de CR7. "C'est quelqu'un de très spécial. Il a été au top niveau, et restera comme l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire", commence Bölöni, qui a accepté de répondre pour nous à quelques questions sur le joueur. "Peut-être pas LE meilleur de tous les temps. Mais ce ne serait pas juste de ne citer qu'un nom. Il y a Messi...mais faire partie des meilleurs, c'est déjà fantastique".

Plus âgé que son "rival" de toujours, Ronaldo semble avoir un peu décliné. "Vous savez, il a 37 ans, et avec le style de jeu qu'il a, et qui est différent de celui de Lionel Messi, ce n'est pas facile. Puis, il avait des problèmes à Manchester United", rappelle Laszlö Bölöni. "Mais j'adore sa belle histoire : un mec normal, de la rue, qui a atteint le top, le plus haut niveau mondial. Même s'il réalise ces choses, dans la vie sportive et à côté, à la fin, nous sommes tous des personnes simples".

Le top niveau, fini pour CR7 ?

Reste à voir si Ronaldo, désormais en Arabie Saoudite, peut revenir au sommet une dernière fois. "Moi, je ne pense pas qu'il va revenir au top niveau européen. Mais ce qu'il a fait jusqu'à présent, son expérience et sa connaissance ...tout ça, il peut le transmettre aux jeunes joueurs", conclut son premier entraîneur chez les pros.