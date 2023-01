Un club de Ligue 1 forcé de jouer son match de Coupe de France sur un terrain d'entraînement sythétique

La magie de la coupe ne fait pas rire tout le monde.

Situé à flanc de montagne, le champêtre stade de Moirans-en-Montagne aurait déjà dû nous offrir l'un des cadres les plus insolites de ces 32e de finale de Coupe de France à l'occasion de la rencontre entre les loacaux de Jura Sud et Ajaccio, club de Ligue 1. Mais suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, la pelouse a été considérée comme impraticable, obligeant le club de Nationale 2 (le quatrième échelon du foot français) à disputer la rencontre sur son terrain d'entraînement synthètique.

La décision tombée deux jours avant le match peut paraître incongrue, il n'y a pourtant pas d'autre alternative, comme l'explique l'entraîneur Valentin Guichard au journal L'Equipe : "Dès qu'il pleut, le terrain de notre stade de Moirans-en-Montagne se transforme en sables mouvants, à cause d'un problème de drainage. Pour ne pas ternir l'image du club et du département en voyant Madame Frappart ne pas donner le coup d'envoi, on a demandé à la FFF de déplacer le match à dix kilomètres, sur le synthétique de notre centre d'entraînement de Molinges. Cela nous offre l'assurance que ce 32e de finale aura lieu".

Tous les ingrédients sont là pour offrir une nouvelle surprise en Coupe de France.