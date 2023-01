Pas de petites économies à Anderlecht : les joueurs n'auraient pas encore reçu leur bonus pour la qualification en barrages de Conference League

Autrefois en grande santé financière, le RSC Anderlecht doit faire face à plusieurs difficultés et tente tant bien que mal d'améliorer la situation.

Cela a été la surprise de ce dimanche du côté du RSC Anderlecht : Hendrik Van Crombrugge, capitaine et gardien titulaire, était laissé sur la touche pour le derby face à l'Union Saint-Gilloise. Après la rencontre, perdue 1-3 par les Mauves, Van Crombrugge nous a confié en zone mixte que sa mise à l'écart était justifiée par les difficultés financières du club, et que donc un départ semblait inévitable. Une situation qui concerne également Lior Refaelov et Adrien Trebel, qui ne devraient pas prolonger, mais aussi la légende de Neerpede, Jean Kindermans.

Au-delà de la nécessité de se libérer de salaires importants, le club n'hésite pas à économiser de l'argent pratiquement partout où cela est possible. Un article de la RTBF écrit en effet que le jacuzzi réservé aux joueurs du noyau A n'est plus chauffé. Autre fait un peu surprenant : lors de leur passage chez le kiné, les joueurs devraient décompter le nombre de straps qu'ils ont utilisé.

Des mesures presque drastiques, auxquelles s'ajoutent un retard de paiement : celui du bonus réservé aux joueurs pour leur qualification pour les barrages de l'Europa Conference League.