Raphael Holzhauser, de candidat au Soulier d'Or à la D3 allemande

Le milieu de terrain autrichien est prêté par OHL au TSV 1860 Munich, en Bundesliga 3. L'occasion de revenir sur son parcours en Belgique, qui prend des airs de descente aux enfers alors qu'il avait débarqué en grandes pompes.

En juillet 2019, le Beerschot recrute un milieu de terrain autrichien du nom de Raphael Holzhauser. Pour lui, ce transfert a des airs de relance, tant ses dernières apparitions sous le maillot des Grasshoppers de Zurich n'étaient pas convaincantes. Dès ses premiers faits d'armes chez les Anversois, les observateurs tirent déjà un constat : ce joueur a quelque chose.

A l'époque, le Beerschot évolue en Challenger Pro League. Auteur de 7 buts et 8 assists en championnat, Holzhauser remporte le championnat avec les Rats et participe activement à leur montée. Et si certains peuvent se dire que le Beerschot fera une bien autre figure une fois arrivé en Pro League, ils se trompent, et ce n'est pas l'Autrichien qui va d'ailleurs leur donner raison.

L'élite de notre championnat découvre un joueur technique, audacieux, à la frappe de balle ravageuse. Déjà auteur d'un doublé face à Zulte-Waregem, l'Autrichien - passé par le Rapid Vienne et Stuttgart durant sa formation - éclabousse le Jan Breydel de son talent et inscrit le seul but du match face au Club de Bruges (0-1). Le show Holzhauser n'en est qu'à ses débuts.

© photonews

Le Soulier d'Or du bout des doigts

Durant cette première partie de saison, Holzhauser se mue en véritable sensation du championnat. Auteur de 11 buts et 9 assists, il devient l'une des coqueluches de la Pro League, qui ne manque pas de le mettre en avant. Certains de ses buts font le tour du Royaume, voire au-delà. Il décrochera même deux sélections pour l'équipe d'Autriche, lors de deux amicaux face au Luxembourg et la Grèce, et sera repris pour les matchs de Ligue des nations sans néanmoins rentrer au jeu.

Le 13 janvier 2021, il échoue à la deuxième place du podium du Soulier d'Or, juste derrière Lior Refaelov - qui évolue encore à l'Antwerp à l'époque.

Que cette déception ne tienne, Holzhauser poursuivra sur sa lancée en seconde partie de saison - malgré un léger coup de mou entre janvier et février - et terminera, avec 16 buts et 16 assists en 34 matchs, le deuxième joueur le plus décisif de la saison derrière Paul Onuachu (38 buts et assists cumulés).

Une deuxième saison calamiteuse au Beerschot

Alors terminant à une superbe 9e place l'année précédente, le Beerschot coule totalement lors de la deuxième saison de son retour dans l'élite. Comme de nombreux joueurs, Holzhauser n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa première partie de saison est moins catastrophique dans les stats (3 buts et 5 assists) que dans le jeu, où ses éclairs créatifs ont laissé place à une panne d'inspiration.

Le tournant de sa saison sera lors de la déculottée face à Anderlecht (0-7), où il décidera par lui-même d'évoluer en tant que défenseur central, faisant fi des consignes de son coach Javier Torrente, et se faisant exclure dans la foulée. Le Beerschot s'enfoncera tant et plus, Holzhauser ne donnera plus que deux petits assists et quittera le club au terme d'une saison à oublier au plus vite.

Une relance manquée à OHL

OHL pense alors réaliser l'un des grands coups du mercato estival en le recrutant gratuitement - suite à une clause présente dans son contrat avec le Beerschot en cas de descente.

Mais, force est de constater qu'en quelques mois, Holzhauser n'a démontré son talent que par rares bribes. Que ce soit en début de saison, où OHL tournait à plein régime, où depuis la reprise, il n'a jamais trouvé sa place dans le système de Marc Brys. En témoignent ses tristes stats : 15 matchs joués, 6 titularisations, 1 but et 4 assists. Insuffisant pour un club qui veut jouer le top 8, et surtout pour un joueur qui faisait partie des meilleurs du championnat il y a encore moins de deux ans.

A 29 ans, Holzhauser est donc prêté au modeste (mais néanmoins mythique) Munich 1860, 6e de D3 allemande. A croire qu'OHL a sauté sur la première occasion pour lui offrir un bol d'air. Qui sait, peut-être qu'en Allemagne il se montrera enfin sous un meilleur jour...