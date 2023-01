Le frère d'un grand talent quitte Anderlecht

Anderlecht a pour slogan "In Youth We Trust", mais certains jeunes quittent le club pour aller chercher du temps de jeu.

Ebenezer Agyeir, 17 ans et frère d'Enock Agyei, grand talent du RSC Anderlecht, va quitter le RSC Anderlecht. C'est ce que le tout jeune défenseur a annoncé sur Instagram. « Après sept saisons à Anderlecht, il est temps pour moi de partir. C'était une période plaisante, pleine d'aventures et de grandes compétitions, mais mon histoire à Anderlecht est maintenant terminée. Je tiens à remercier tous les entraîneurs avec qui j'ai travaillé au club, ainsi que les joueurs, le staff et les supporters", a écrit Agyei.