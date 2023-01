Thibaut Courtois sauveur du Real Madrid en Supercoupe d'Espagne : "On ne s'entraîne pas aux tirs au but"

Le Diable Rouge a encore brillé sous la vareuse madrilène en sauvant son club lors de la séance de tirs au but.

Le Real Madrid jouera la finale de la Supercoupe d'Espagne et cette qualification porte le sceau de Thibaut Courtois. En effet, le Diable Rouge a sauvé son équipe au moment de la séance de tirs au but, remportée 4-3.

"Je ne crois pas avoir eu tant de travail que ça... mais on n'a pas été assez tranchants pour marquer un but. Mais cela ne m'inquiète pas", a commenté Courtois après la rencontre dans des propos retranscris par L'Equipe.

Le Diable Rouge affiche une confiance sans égale : "On ne s'entraîne pas aux tirs au but à Valdebebas, mais je savais par exemple que Cavani avait tendance à tirer ses derniers penalties à droite. Gaya, il avait raté le dernier à gauche, donc je savais qu'il allait tirer au milieu ou à droite, c'est pour cela que je ne me suis pas étendu à fond vers la droite..."

En finale, le Real Madrid affrontera le Bétis ou... le FC Barcelone.