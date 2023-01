Le Barça s'en sort de justesse et affrontera le Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne

Il y aura bien un Clasico en finale de Supercoupe d'Espagne !

Le Barça a eu chaud, mais tient bien sa finale de Supercoupe d'Espagne. Sur la pelouse du Betis Séville, les hommes de Xavi ont été malmenés, mais s'en sortent finalement via la séance de tirs au but.

Le Barça prend les choses en main dans cette rencontre, en ouvrant le score via l'inévitable Robert Lewandowski (0-1, 40e). En seconde période, le Français Nabil Fekir remet cependant les deux équipes à égalité (1-1, 77e). Alors que nous sommes entrés dans les prolongations, Ansu Fati redonne l'avantage aux Catalans (1-2, 93e), mais Moron ramène à nouveau les Sévillans dans le match (2-2, 101e).

Aux tirs au but, Robert Lewandowski, Franck Kessié, Ansu Fati et Pedri ont trouvé le chemin des filets. Ce fut le cas pour Willian José et Moron côté local, mais pas pour Juanmi et William Carvalho.

Vainqueur de Valence - aux tirs au but également -, le Real Madrid attend donc le Barça en finale de Supercoupe d'Espagne. La rencontre se déroulera ce dimanche.