Romane Smeets, initiatrice de l'équipe féminine de l'URSL Visé : "Idéal de commencer depuis le début"

Ce jeudi soir, l'URSL Visé lançait officiellement sa première équipe féminine. Nous avons rencontré Romane Smeets, l'une des deux initiatrices du projet.

Ce jeudi soir, l'URSL Visé annonçait officiellement le lancement de son équipe féminine. Initiatrice du projet, la jeune Romane Smeets a répondu à nos questions sur la conception de cette équipe. "Avec mon amie Noelia Gilon, on voulait faire du football. On est allées voir les entraînements à Herve, mais le groupe était complet et ne pouvait pas nous accueillir. On s'est donc demandé pourquoi ne pas créer cette équipe à l'URSL Visé, puisqu'on y est tous les week-ends pour assister aux matches de l'équipe première. Nous sommes allées trouver la direction du club, qui nous a donné son accord. On a donc lancé cette équipe et cela a eu beaucoup de succès."

Dans le stade de la Cité de l'Oie, c'est donc une toute nouvelle équipe qui se crée, avec une majorité de joueuses qui n'ont jamais été affiliées dans un club auparavant. "Nous avons posté un message sur Facebook et en 2-3 jours, 20-25 filles s'étaient proposées. Après d'autres partages, de nouvelles joueuses se sont ajoutées pour arriver au nombre de 34. Il y a des filles de tous les âges différents. Je fais partie des plus jeunes, mais certaines de mes coéquipières ont 27 ou 28 ans" nous raconte la nouvelle affiliée de 17 ans. "J'habite très près du club. On s'est dit que puisqu'on était nous-mêmes débutantes, on pouvait tout commencer depuis 0. Certaines autres filles n'ont jamais joué également, donc c'est bien pour elles de reprendre depuis le début."

Pour cette équipe dirigée par Aurore Defraiteur et Samantha Harzé, la préparation de la saison 2023-2024 débutera ce lundi, au rythme de deux entraînements par semaine. "Apprendre, s'amuser et prendre du plaisir. C'est pour cela qu'on a créé cette équipe. Je redoute juste légèrement le mauvais temps, mais ce projet ne me fait pas peur. C'est une belle expérience" sourit Romane Smeets, dont le papa Bernard était l'entraîneur de la formation de Nationale 1 en début de saison.