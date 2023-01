Notre équipe de la 20e journée : l'Union, Malines et Gand à l'honneur

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre équipe-type du week-end. Peu de prestations flamboyantes cette fois, mais une équipe en grande forme : l'Union Saint-Gilloise.

Gardien de but

Si Anthony Moris a été très bon entre les perches unionistes, nous optons cependant pour Gaëtan Coucke, dont les arrêts ont permis à Malines de prendre trois points cruciaux face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.

Défenseurs

Malgré la piètre prestation d'ensemble du RSC Anderlecht, un joueur s'est distingué en défense : Zeno Debast. Spectaculaire, audacieux et excellent à la relance comme dans l'anticipation, il est clairement l'un des patrons de cette équipe. Solide défensivement ET buteur, David Bates est le second malinois de notre onze. Enfin, Damien Marcq, dans un rôle de défenseur central, a été l'un des meilleurs carolos dans un match délicat mais gagné par les Zèbres.

Milieu de terrain

Cela fera hurler les supporters du Standard, car il aurait clairement dû prendre la rouge, mais Christophe Lepoint, buteur important et omniprésent au milieu de terrain, a été crucial pour Seraing. Il a également reconnu qu'il aurait dû être exclu, ce qui ne gâche rien. Julien De Sart a été le métronome d'un Gand qui se rapproche de Bruges semaine après semaine. Teddy Teuma, comme d'habitude, a été le moteur de l'Union et on mesure à quel point il a manqué sur la pelouse d'Anderlecht : un but et un assist pour son retour.

Photonews

Sur les flancs, Aboubakary Koita en a fait voir des vertes et des pas mûres à la défense de l'AS Eupen. Le jeune Canari est l'un des meilleurs ailiers de notre championnat. De l'autre côté, le nouveau joueur de Genk Yira Sor a déjà prouvé que les Limbourgeois avaient eu le nez fin en inscrivant un très joli but pour sa première titularisation.

Attaquants

Il y avait plusieurs options à ce poste, mais seul Hugo Cuypers s'est imposé comme une évidence. Malgré leurs statistiques décisives, Mbenza et Gonzalez n'ont pas assez brillé dans le jeu pour être choisis. Nous optons dès lors pour celui qui, même s'il n'a pas marqué, était le meilleur joueur de l'Union sur la pelouse : Victor Boniface, auteur d'un match XXL contre l'Antwerp.