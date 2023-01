Un esprit du sacrifice et une concurrence saine : les clés de la solidité défensive de l'Union Saint-Gilloise

Tombeuse de l'Antwerp ce dimanche (2-0), l'Union Saint-Gilloise a tenu le zéro derrière et a réalisé l'un de ses meilleurs matchs au niveau défensif. Que ce soit dans le onze de base ou sur le banc, l'arrière-garde unioniste sera l'une de ses grandes armes pour poursuivre sur sa superbe lancée.

Ce dimanche, les analyses étaient unanimes : cette Union-là devient de plus en plus forte, solide, compacte, cohérente. Et cela passe, bien évidemment par une solidité défensive qui saute de plus en plus aux yeux. Cela a d'ailleurs été l'un des principaux sujets discutés lors des interviews d'après-match, que ce soit sur le bord du terrain, en zone mixte, ou en conférence de presse avec les coachs.

Au même titre que Kandouss, Anthony Moris expliquait que la défense, c'était l'affaire de tous chez les Bruxellois : "Sans ce bonheur de se faire mal tous ensemble, on n'arriverait pas à obtenir ce genre de résultats."

Et maintenant, l'Union peut compter sur un effectif fourni. Koki Machida est en effet de retour après une demi-saison blanche. Mais lors de son retour jeudi dernier, face à La Gantoise en Coupe de Belgique (victoire 4-0), sa longue absence ne s'est absolument pas fait ressentir. Il a d'ailleurs été appelé à la rescousse dès le début de la deuxième mi-temps ce dimanche pour remplacer Siebe Van Der Heyden, et peut être crédité d'une bonne prestation.

Si l'on a déjà beaucoup parlé du mercato estival de l'USG quant à ses réussites offensives (Boniface, Adingra, même Nilsson dans une certaine mesure,...), le cas de Ross Sykes est indéniablement une bonne pioche derrière. Burgess suspendu contre l'Antwerp, son compatriote l'a très bien remplacé. "Tout le monde craignait un peu l'absence de Burgess, mais au final elle est passée inaperçue", s'était d'ailleurs réjouit Moris après la victoire sous la pluie dominicale du Duden.

Avec 23 buts encaissés cette saison, l'Union est la 5e meilleure défense du championnat. Un total peu facilité par les scénarios de match que les Unionistes ont eu à renverser ou les lourds scores encaissés en tout début de saison (3-0 face à Malines puis 4-2 face à l'Antwerp en août), et qui prouve qu'il y a encore de la place à de l'amélioration, crédo même de cette équipe qui semble en constante progression. Avec seulement une moyenne de 8,9 tirs concédés par match, l'Union est la meilleure équipe de Belgique au regard de cette stat défensive. De plus, avec 13,1 interceptions en moyenne, elle est la 4e équipe du pays qui intercepte le plus de ballons.

Une solidarité défensive marquée, qui demande également de nombreux efforts aux joueurs plus avancés sur le terrain - et auxquelles on ne les voit jamais rechigner - et une culture de l'effort, c'est aussi ça, l'Union Saint-Gilloise cru 2022-2023 de Karel Geraerts.

"Défensivement, nous faisons moins de fautes individuelles. Sans Burgess aujourd'hui, les trois défenseurs ont fait un très bon travail. Mes joueurs ont tous un cœur de guerrier et se lancent dans la bataille de la première à la dernière minute", s'est montré un Geraerts très satisfait, à raison.