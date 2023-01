Brian Riemer fait le point sur le vestiaire d'Anderlecht : "Duranville ? On ne prendra aucun risque"

Le RSCA reçoit Zulte Waregem ce mercredi. À la veille de cette rencontre importante, Brian Riemer a fait le point.

Lors du déplacement d'Anderlecht à Bruges dimanche dernier, Lior Refaelov avait disparu de la sélection en dernière minute, légèrement blessé. Et avec les matchs qui s'enchaînent, l'Israélien ne reviendra pas tout de suite. "Lior ne sera pas prêt pour demain. Ses tests physiques n'ont pas été concluants. Nous espérons qu'il reviendra pour dimanche à Seraing", confirme Brian Riemer en conférence de presse ce mardi.

Concernant un autre absent, de longue durée celui-là, Riemer calme le jeu : on ne reverra pas Julien Duranville avant un petit temps. "On m'a parlé, avec le cas Debast, d'une prise de risque de ma part. C'était assez différent car Zeno avait simplement une blessure à la cheville. Les ligaments n'étaient pas impliqués. Concernant Duranville, nous n'allons prendre aucun risque. On ne veut pas qu'il revienne trop vite et mette en danger la longue carrière qu'il a devant lui", explique le coach du RSC Anderlecht.

Enfin, un nouveau venu sera dans la sélection : Anders Dreyer. Mais les supporters ne doivent pas s'attendre à le voir démarrer la rencontre. "Ce n'est pas une question de forme physique, mais d'adaptation. Anders s'entraîne avec nous depuis deux jours. Il doit s'adapter à l'équipe, à la tactique, et ne débutera pas demain", révèle Riemer.