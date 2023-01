Arsenal condamne des chants antisémites proférés par ses propres supporters

Arsenal l'a emporté sur la pelouse du rival Tottenham et consolidé sa place en tête de la Premier League.

Malheureusement, la victoire a été entachée par quelques supporters. Le club a, en effet, communiqué sur son site à propos d'incidents (deux) impliquant certains de ses supporters auteurs de chants antisémites lors de la rencontre face aux Spurs.

Un supporter d’Arsenal a entendu des chants offensants tenus par un autre supporter des Gunners.

"Nous avons été informés de deux incidents, qui font actuellement l'objet d'une enquête. L'un implique des déclarations antisémites grossièrement offensantes faites par un supporter d'Arsenal, et l'autre des chants antisémites au pub The Cally à Islington. Nous condamnons un comportement qui n'a pas sa place dans notre jeu ou notre société", peut-on lire sur le communiqué du club.

