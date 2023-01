Daley Blind torpille Alfred Schreuder : "Mon départ de l'Ajax ? Il y est pour beaucoup"

Le Néerlandais est revenu sur des dernières semaines à l'Ajax et a révélé les dessous d'une altercation entre lui et son coach, Alfred Schreuder.

Un temps annoncé vers l'Antwerp, Daley Blind a décidé de quitter l'Ajax cet hiver et de rejoindre le Bayern de Munich. Dans une interview accordée à Algemeen Dagblad, il a expliqué que ses relations avec Alfred Schreuder (ex-Club de Bruges) s'étaient considérablement compliquées, notamment après une altercation à la mi-temps d'un match contre le RKC Waalwijk.

"Ce qui s'est passé là-bas entre l'entraîneur et moi, cela a causé beaucoup de choses", commence Blind. "Nous n'avions pas bien joué. Schreuder a commencé à la mi-temps à parler de notre pressing qui n'allait pas bien. Il fallait que ça change. 'Qu'en pensez-vous', a-t-il demandé à quelques attaquants (...) Je me suis levé et j'ai dit à haute voix dans le vestiaire : 'Coach, soyez clair et décidez comment nous allons faire !'. Il y a eu de l'émotion et sa réaction a été tout aussi violente : 'Tu la fermes ! Tu fermes ta gue**e et tu t'assieds !"

"Laissez-moi être clair, je n'ai aucun doute que c'est devenu personnel après (cet épisode contre) RKC", a continué Blind. "Tous les joueurs de l'Ajax ont reçu une lettre de félicitations (durant la Coupe du monde) de la part de l'entraîneur, sauf moi. Et lorsque je suis venu faire mes adieux (à l'Ajax), j'ai serré la main non seulement des joueurs mais aussi des membres du personnel. Il n'y a que Schreuder que je n'ai pas vu, même s'il savait que j'étais là."