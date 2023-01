Officiel : Genk prolonge l'une de ses pièces maîtresses

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l'Atlético National contre un chèque de 3,8 millions d'euros, le défenseur central s'est rapidement imposé chez les Limbourgeois.

Genk a prolongé le contrat de Carlos Cuesta jusqu'en juin 2026. Le joueur âgé de 23 ans est arrivé en juillet 2019 et s'est imposé ses dernières saisons comme un titulaire indiscutable au sein du club limbourgeois. L'international colombien a disputé 91 matchs et a inscrit 1 but pour l'actuel leader du championnat.